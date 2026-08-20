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کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ صبح امروز با رقابت ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب قمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده سازمان سنجش در استان گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد.
عباس حبیب زاده با بیان اینکه در استان قم ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب با یکدیگر رقابت میکنند افزود: از این تعداد داوطلب، ۶۵ درصد خانم و ۳۵ درصد آقا هستند.
وی گفت: عصر امروز داوطلبان گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی و صبح فردا هم داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی با یکدیگر رقابت میکنند.
حبیب زاده افزود: نتایج اولیه آزمون تا پایان شهریورماه اعلام میشود.