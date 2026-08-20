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فرماندار گلوگاه با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مدیریت ناترازی انرژی گفت: دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان باید نسبت به تأمین سوخت دوم اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار گلوگاه با اشاره به ضرورت آمادگی برای مدیریت ناترازی انرژی گفت: دستگاههای اجرایی، واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان باید نسبت به تأمین سوخت دوم اقدام کنند.
عقیل محمودی افزود: موضوع تأمین سوخت دوم به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده و بخشی از دستگاهها نیز اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهاند.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاهها برای مدیریت شرایط ناترازی انرژی ادامه داد: تأمین سوخت جایگزین باید از سوی دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان با جدیت دنبال شود.
فرماندار گلوگاه همچنین بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: از مردم درخواست میشود در بهینهسازی مصرف انرژی در منازل و محل کسبوکار خود اهتمام ویژهای داشته باشند.