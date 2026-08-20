به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی دریافت حکم قضایی مبنی بر جلب یک محکوم فراری، ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد اقدامات لازم در این زمینه را آغاز کردند.وی افزود: با تحقیقات پلیس، مشخص شد متهم با سوابقی همچون کلاهبرداری، تهدید، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و نیز زندان دارای ۲۷۱ فقره پرونده در محاکم قضایی بوده و در حال حاضر با پرونده کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی با تعداد شاکیان بالا متواری است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: ماموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم فراری که مدت سه سال خود را از دید ماموران مخفی نگه داشته بود در یکی از مجتمع‌های آپارتمانی شهر یزد شناسایی و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سردار دلیری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی استان یزد شد.