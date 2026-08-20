به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم از دانش آموزان مبین کریمی مدال نقره المپیاد جهانی اقتصاد، کیان ضرابیان مدال طلای المپیاد فیزیک و احسان ذوالفقاری مدال برنز المپیاد جهانی اقتصاد قدردانی شد.

تیم ملی ایران در نهمین دوره المپیاد جهانی اقتصاد (IEO ۲۰۲۶)، یک مدال نقره و سه برنز کسب کرد.

این رویداد علمی از ۱۲ تا ۲۰ جولای ۲۰۲۶ (۲۱ تا ۲۹ تیر ۱۴۰۵) با حضور بیش از ۲۷۰ شرکت‌کننده از ۵۴ کشور جهان در شهر شنژن چین برگزار شد.

پنجاه‌وششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک هم از ۱۳ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۴ تا ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر بوکارامانگا کلمبیا برگزار و تیم ایران موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد.