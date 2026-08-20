به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سامان شیرزادی با بیان اینکه این رقابت‌ها در رشته سرعت برگزار می‌شود گفت: رقابت‌های اسکیت سرعت قهرمانی غرب کشور از امروز پنج شنبه (۲۹ مرداد) آغاز شده است و به مدت دو روز ادامه دارد.

وی به حضور بیش از ۴۴۰ ورزشکار در این رقابت‌ها اشاره کرد و افزود: این ورزشکاران از ۶ استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان، لرستان و خوزستان هستند.

این رقابت‌ها در هر دو بخش دختران و پسران در پیست اسکیت کرمانشاه واقع در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد برگزار می‌شود و نفرات برتر به رقابت‌های کشوری راه می یابند.