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رئیس هیات اسکیت استان کرمانشاه از آغاز رقابتهای اسکیت سرعت قهرمانی غرب کشور به میزبانی استان کرمانشاه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سامان شیرزادی با بیان اینکه این رقابتها در رشته سرعت برگزار میشود گفت: رقابتهای اسکیت سرعت قهرمانی غرب کشور از امروز پنج شنبه (۲۹ مرداد) آغاز شده است و به مدت دو روز ادامه دارد.
وی به حضور بیش از ۴۴۰ ورزشکار در این رقابتها اشاره کرد و افزود: این ورزشکاران از ۶ استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان، لرستان و خوزستان هستند.
این رقابتها در هر دو بخش دختران و پسران در پیست اسکیت کرمانشاه واقع در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد برگزار میشود و نفرات برتر به رقابتهای کشوری راه می یابند.