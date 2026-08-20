پخش زنده
امروز: -
بیستمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی و هنرهای سنتی در زنجان ۲ تا ۶ شهریورماه در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان از برگزاری بیستمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی همزمان با نوزدهمین جشنواره آش ایرانی در زنجان خبر داد.
در این نمایشگاه ۱۵۰ غرفه برای حضور هنرمندان استانهای مختلف کشور و هنرمندان زنجانی پیشبینی شده است.
بگفته نادری بر اساس سهمیهبندی انجامشده، هر استان سه غرفه دریافت میکند و استانهایی که دارای شهر یا روستای جهانی صنایعدستی هستند، یک غرفه بیشتر خواهند داشت.
بر این اساس حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ غرفه به استانهای مختلف کشور اختصاص مییابد.
همچنین ۴۰ غرفه به هنرمندان استان زنجان اختصاص پیدا کرده که از این تعداد، ۲۰ غرفه در اختیار هنرمندان شهرستانهای استان و ۲۰ غرفه نیز برای هنرمندان مرکز استان خواهد بود.