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رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از فعالیت بیش از ۵۰ پزشک متخصص در برنامه پشک خانواده و نظام ارجاع در کلینیک تخصصی ولایت شهر برازجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شهرام جلال پور افزود: بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت برای فرایند ارجاع حداقل ۱۵ پزشک متخصص موردنیاز هست که در کلینیک تخصصی ولایت ۱۶ پزشک متخصص از ۸ رشته متخصص داخلی- زنان و زایمان - اطفال- جراح عمومی- بیهوشی- رادیولوژی – جراح مغز و اعصاب- پاتولوژی و قلب فعالیت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۵۴ پزشک متخصص در ۲۰ رشته مختلف در کلینیک تخصصی ولایت، خدمات تخصصی به مردم ارائه میدهند و بیش از ۵۰ درصد از ویزیتها از طریق نظام ارجاع و نوبتدهی الکترونیک از سطح ۱ (پزشک خانواده) به سطح ۲ (مراکز تخصصی) انجام میشود.
جلال پور گفت: در راستای پیادهسازی سیاستهای نظام سلامت و ارتقای کارایی نظام ارجاع برنامهریزیهایی صورت گرفته که ۷۰ درصد از نوبتهای کلینیک تخصصی ولایت از طریق نظام ارجاع انجام گیرد و یکی از مزیتهای مهم نوبتدهی از طریق نظام ارجاع پرداخت تعرفه ۱۵ درصدی توسط بیمار است.
وی تأکید کرد: با توجه به جمعیت شهر برازجان، باید ۴۱ پایگاه پزشک خانواده راهاندازی شود که در حال حاضر ۱۴ پایگاه در نقاط مختلف شهر برازجان فعال میباشند و به دلیل اینکه پزشکان سطح اول (پزشک خانواده) به عنوان اولین نقطه تماس بیمار با نظام سلامت هستند، نقشی حیاتی در مدیریت سلامت جامعه ایفا میکنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: در نظام ارجاع، بیمار ابتدا باید از طریق پزشک سطح اول (پزشک خانواده) مورد ارزیابی قرار گیرد و تنها در صورت نیاز بالینی و پس از عدم امکان مدیریت بیماری در سطح اول، پزشک خانواده با ارائه فرمهای ارجاع مشخص، بیمار را به سطوح بالاتر هدایت میکند. این رویکرد باعث میشود نوبتدهی تخصصی تنها به بیمارانی اختصاص یابد که واقعاً نیاز به مداخله تخصصی دارند.