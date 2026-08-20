آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ با حضور ۳۳ هزار و ۲۷ داوطلب در حوزه‌های امتحانی استان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون آموزشی دانشگاه لرستان گفت: آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد آغاز شده است و آزمون گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز بعدازظهر امروز و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی نیز صبح فردا جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شود.

بارانی بیرانوند افزود: در مجموع، ۶۵ درصد داوطلبان آزمون سراسری امسال را خانم‌ها و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: گروه علوم تجربی با ۱۷ هزار و ۳۸۵ دواطلب صدرنشین گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری ۱۴۰۵ است.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه لرستان، نتایج اولیه اواخر شهریورماه اعلام می شود و سپس یک بازه زمانی یک هفته ای برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و نتایج نهایی، دهه دوم آبان اعلام خواهد شد.