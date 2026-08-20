به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم چهلم تدفین رهبر شهید، همزمان با اجتماع حماسی مردم بافق و با حضور پرشور مردم و مسئولان، در صحن امامزاده عبدالله (ع) بافق برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد و سخنران آیین، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امام راحل و امام شهید، انقلاب اسلامی را به وجود آوردند و برای تثبیت آن تلاش کردند.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و سیره رهبر شهید، افزود: شایسته است پژوهشگران در این زمینه دست به قلم شوند و گفتار و سیره رهبر شهید را با قرآن کریم و سیره نبوی و علوی تطبیق دهند و نتایج این پژوهش‌ها را برای آگاهی و بهره‌مندی مردم ارائه کنند.سخنرانی، مداحی و سینه‌زنی، حماسه‌خوانی، سر دادن شعار‌های انقلابی و اجرای سرود از جمله برنامه‌های این آیین بود.

مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در فضایی حماسی و با حضور گسترده مردم و مسئولان در صحن امامزاده عبدالله (ع) بافق برگزار شد.