به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اکوان پایمرد مسئول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: مرحوم ابوالفضل مقدم متولد ۱۳۹۱ از شهرستان لنده ۱۴ ساله، به علت تشنج و مننژیت، دچار مرگ مغزی شد.

پایمرد افزود: پس از تأیید نهایی مرگ مغزی توسط تیم‌های تخصصی و با رضایت خانواده این مرحوم، کبد وی برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند، به بیمارستان پیوند شیراز منتقل شد.