کارشناس هواشناسی گلستان ، شدت بارش ها را برای امشب و صبح فردا جمعه پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کارشناس هواشناسی گلستان گفت : به علت شدت بارش ها در مناطق کوهستانی به ویژه مناطق شرقی استان احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها مورد انتظار است .

مریم نیکزادفر به شهروندان استان توصیه کرد از نزدیک شدن به حاشیه روخانه ها خودداری کنند.

وی افزود : فردا 2 تا 5 درجه سانتی گراد هوا خنک می شود.



نیکزادفر گفت : از امروزبعدازظهر تا صبح شنبه دریا مواج و متلاطم است و برای فعالیت های دریایی مناسب نخواهد بود و از روز شنبه به تدریج میزان ناپایداری ها کاسته خواهد شد .