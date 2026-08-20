همزمان با سالروز شب شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، شبکه تهران سیما با ویژه‌ برنامه‌های معارفی، به تبیین ابعاد شخصیت این دو امام بزرگوار و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه فرهنگ و معارف با ویژه‌ برنامه «سدره»، در شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، با پخش زنده از شهر کربلا، در دو شب پنج‌شنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد روی آنتن می‌رود.

همچنین ظهر روز جمعه (سالروز شهادت)، این برنامه به‌صورت زنده از شهر سامرا پخش می‌شود تا فضای معنوی و حضور پرشور شیعیان در این شهر را برای مخاطبان به تصویر بکشد و با حضور کارشناسان ، به تبیین ابعاد شخصیتی آن امام همام و آغاز امامت حضرت مهدی (عج) بپردازد.

برنامه «تا نیایش» نیز در روز پنج‌شنبه، با حضور «حجت‌الاسلام مجید آقابابا» به عنوان کارشناس مذهبی، به بررسی سیره، سبک زندگی و شخصیت امام حسن عسکری (ع) و تبیین وظایف منتظران در عصر غیبت می‌پردازد و با پخش کلیپ‌های مناسبتی، فضای معرفتی این ایام را برای مخاطبان بازگو می‌کند.

برنامه «سلام تهران» در روز پنج‌شنبه، با پلاتوی مجری و دعوت از کارشناسان مرتبط، به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی امام حسن عسکری (ع)، فلسفه غیبت و وظایف منتظران در عصر غیبت می‌پردازد و با رویکردی تحلیلی، مخاطبان را با آموزه‌های مهدوی آشنا می‌سازد.

همچنین این برنامه در روز شنبه، به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، با دعوت از خوانندگان و هنرمندان، برنامه‌ای مفرح و شاد تدارک دیده است تا ضمن پاسداشت این عید بزرگ، فضایی بانشاط را برای مخاطبان رقم بزند.

تأمین برنامه‌های شبکه تهران نیز با پخش دو مستند «میدرا» (با موضوع زندگی مادر بزرگوار امام زمان (عج) و «صحوری» (با موضوع شکل‌گیری و تاریخچه تشیع) در روز‌های جمعه و شنبه ۳۰ و ۳۱ مرداد، به تبیین هنری این دو مناسبت خواهد پرداخت.