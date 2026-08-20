به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود، با اشاره به حادثه سقوط داربست در محل برگزاری مسابقات کشتی در این شهرستان گفت: بامداد امروز متأسفانه به دلیل فشار و ازدحام بیش از حد جمعیت، بخشی از داربست محل برگزاری مسابقات دچار ریزش شد.

ناصر شهدی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیرو‌های اورژانس، پلیس و مسئولان برگزاری مسابقات در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند، گفت: ۸ نفر از مصدومان پس از اقدامات درمانی به‌صورت سرپایی مرخص شدند و سه نفر دیگر که از ناحیه لگن، دست و پا دچار آسیب شده‌اند، برای بررسی‌های بیشتر در بیمارستان شهید حسین‌پور لنگرود بستری هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد: خوشبختانه آسیب‌دیدگی مصدومان شدید نیست، اما به دلیل احتمال شکستگی، پزشکان تشخیص دادند که این سه نفر برای انجام معاینات و بررسی‌های تکمیلی در بیمارستان تحت نظر باشند.

ناصر شهدی با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی پس از وقفه‌ای طولانی، گفت: با توجه به اینکه مسابقات کشتی مدت زیادی در کشور برگزار نشده بود و طبق تقویم ورزشی، این رقابت‌ها باید در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شد، لنگرود نیز با دریافت مجوز، میزبان این مسابقات شد.

ناصر شهدی با بیان اینکه فشردگی برنامه مسابقات موجب حضور جمعیت زیادی در محل شده بود، تصریح کرد: متأسفانه ازدحام جمعیت بسیار زیاد بود و همین موضوع زمینه‌ساز وقوع این حادثه شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود این حادثه، مسئولان برگزاری مسابقات بلافاصله شرایط را مدیریت کردند و رقابت‌ها تا پایان ادامه یافت گفت:همچنین مسابقات فینال نیز طبق برنامه امروز برگزار خواهد شد.

فیلم ارسالی شهروند خبرنگار است .