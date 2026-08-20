به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مردم ولایت‌مدار و انقلابی کرمان، بار دیگر اقتدار و اتحاد و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند و با فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، جنایات رژیم صهیونیستی و زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع حماسی، با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعلام کردند:تا تحقق کامل اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برچیده شدن بساط استکبار، لحظه‌ای از میدان مبارزه عقب‌نشینی نخواهند کرد.

آنان ضمن حمایت قاطع از نیروهای مسلح، اعلام کردند: تا پای انتقام خون رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم دفاع مقدس نوین در صحنه حضور خواهند داشت.