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طرح مکان محور شدن اطلاعات برای خانوارهای عشایری خراسان جنوبی در مرحله نخست برای شهرستانهای نهبندان و درمیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: طرح مکان محور شدن اطلاعات برای خانوارهای عشایری خراسان جنوبی در مرحله نخست برای شهرستانهای نهبندان و درمیان آغاز شد.
خادمینژاد افزود: در مرحله نخست این طرح حدود ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در شهرستانهای نهبندان و درمیان را تحت پوشش قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح مکان محور شدن اطلاعات جامعه عشایر در ۱۵ استان کشور است، افزود: خراسان جنوبی در زمره ۱۵ استان منتخب برای اجرای این طرح قرار گرفته است.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف ارتقای دقت، سرعت و اثربخشی خدماترسانی در حوزههای آموزشی، بهداشتی، تأمین نهادههای تولید و آبرسانی به استقرارگاههای عشایری اجرا میشود.
خادمی نژاد افزود: با اجرای این طرح، نیازها و خدمات مورد نیاز جامعه عشایری بر پایه اطلاعات مکانی و با برنامهریزی، نظارت و مدیریت مؤثرتری دنبال خواهد شد.
وی گفت: اطلاعات دقیق مکانی در موضوعاتی همچون تأمین علوفه، واکسیناسیون دام، بازاریابی و بازاررسانی محصولات، نیازهای بهداشتی، سرکشی به خانوارهای عشایری و آموزش بهرهبرداران، نقشی تعیینکننده دارد و زمینه ارائه خدمات هدفمندتر را فراهم میکند.
این طرح در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که بر ایجاد زیرساختهای تولید و تأمین معیشت پایدار برای روستاییان و عشایر تأکید دارد، عملیاتی میشود.