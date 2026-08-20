به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پتروشیمی هنگام نبض تولید اوره کشور، طرحی که در پیچ و خم تحریم‌ها و تهدید‌ها و از دل جنگ تحمیلی سوم در مدار تولید قرار گرفته و ضمن تقویت امنیت غذایی کشور ارز آوری چشمگیری برای کشور دارد.

استفاده از کاتالیست‌های بومی، حمایت از توانمندی و تخصص ایرانی و مصرف انرژی کم از ویژگی‌های این طرح ایرانی است.

مدیرعامل پتروشیمی هنگام گفت: این واحد با سرمایه گذاری بیش از ۳۳۰ میلیون دلار ساخته شده است و ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن اوره را دارد.

سید عبدالمجید خاکسار افزود: راه اندازی این واحد در زمانی که سیاست‌های دولت تروریست آمریکا بازار جهانی اوره را متشنج کرده است علاوه بر تودهنی به سنگ اندازان خارجی در مسیر اجرای این طرح ملی، ایجاد یک منبع ارزآوری ارزشمند برای کشور است.

وی با اشاره به سنگ اندازی شرکت‌های خارجی در مسیر اجرای این طرح گفت: در زمانی که شرکت‌های خارجی حاضر به کمک به اجرای این طرح نبودند، تلاش شبانه روزی طراحان، مهندسان، متخصصان، شرکت‌های دانش بنیان و مجریان داخلی باعث شد طرح بدون یک روز تعطیلی در مدار تولید قرار گیرد.

مهدی فرزانه مدیر مجتمع پتروشیمی هنگام هم گفت: تجهیزات و قطعات مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی در اوج جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم به همت شرکت‌های دانش بنیان داخلی طراحی و تولید شد و در این مجتمع به کار گرفته شد.

رئیس بهره برداری پتروشیمی هنگام نیز گفت: در شرایط سخت جنگ تحمیلی سوم مراحل بهره برداری آزمایشی و تست واحد‌ها و بخش‌های مختلف واحد اوره انجام شد.

ابوذر رستمی افزود: همه مهندسان، مجریان، مدیران و کارگران این واحد قهرمانان جبهه اقتصادی کشور هستند که با همت و ایثار خود اجازه ندادند تحریم‌ها و تهدید‌ها این طرح مهم ملی را متوقف کند.

با بهره برداری از واحد اوره مجتمع پتروشیمی هنگام برای ۴۰۰ نفر به طور مستقیم کار ایجاد شده است.