اعضای شورای مسکن روند رفع مشکلات ساخت واحدها و آماده سازی زمین و برنامه های هفته دولت در استان سمنان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه گفت: در شهرستان دامغان زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شود و بعد از طی مراحل قانونی تحویل نهضت ملی مسکن شود.

وی افزود: راه و شهرسازی موظف است آخرین وضعیت آمار مسکن، متقاضیان و میزان زمین در اختیار نهضت ملی مسکن را در شهرستان دامغان احصا کنید و افق ۱۵ ساله هم ارائه کند تا به مرکز ارائه کنیم تا اگر مصوب شد به صورت ویلایی انجام شود.

سید محمد حسینی طباطبایی مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان هم گفت: با پیگیری و اقداماتی که در حوزه نهضت ملی مسکن انجام شده ۱۵۱۰ واحد در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: این واحد‌ها در غالب طرح‌های حمایتی، خود مالکی، بافت فرسوده خواهد بود.

طباطبایی اظهار کرد: ۵۸۴ واحد مسکونی هم در مرکز استان آماده بهره برداری است.

وی افزود: همچنین بحث آماده سازی سایت ۵۲ هکتاری مهدیشهر، ۵۹ هکتاری دامغان، ۲۰ هکتاری کرند گرمسار هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.