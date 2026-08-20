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برای ساخت بیمارستان بقیه الله کاشان نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد ریال با پیمانکار جدید منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنشست باخبرنگاران بیان کرد: برای ساخت این بیمارستان پس از پایان اسکلت، بزرگترین قرارداد حوزه سلامت در شمال استان با رقمی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد ریال با پیمانکار جدید منعقد شده تا این طرح بدون تغییر مکرر پیمانکار تا مرحله بهرهبرداری پیش برود.
دکترابراهیم کوچکی با تاکید بر اینکه در دولت چهاردهم حدود هشت هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی (علاوه بر کمکهای چشمگیر خیرین نیکاندیش) برای طرحهای عمرانی این دانشگاه جذب شده است، افزود: ساختمان مرکز آزمون الکترونیک و آموزشی دانشگاه با زیربنای ۵۵۰۰ مترمربع، مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای اورژانس جادهای متعدد در روستاها و مناطق محروم از جمله کمالالملک، آذران و امام کاظم (ع) از دیگر دستاوردهایی است که با همکاری دولت و خیران به سرانجام رسیده ودر هفته دولت افتتاح خواهد شد.
وی همچنین به افتتاح مرکز بهداشت شهرستان کاشان در ساختمانی چهار طبقه با هزینهکرد ۶۵۰ میلیارد ریال درسالجاری شامل بخشهای آیسییو و انآیسییو بیمارستان شهید بهشتی با کمک خیرین و اعتبارات وزارت بهداشت اشاره کرد.
گفتنی است عملیات اسکلتبندی بیمارستان بقیهالله تا پایان شهریورماه جاری تکمیل میشود.