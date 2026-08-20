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آیین تجلیل صنعتگران ،معدنکاران وصادر کنندگان نمونه استان سمنان برگزار و از ۳۶ برگزیده استانی و ملی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار و رئیس کمیته بهرهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم استان سمنان را دارای ظرفیتهای ویژه برای توسعه صنعتی دانست و گفت: فرهنگ تعامل و رفتار مردم استان، در کنار مزیتهای لجستیکی و منطقهای، نزدیکی به تهران و تنوع ظرفیتهای معدنی، جذابیت قابل توجهی برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
سعید شجاعی افزود: وزارت صمت با توجه به فعال بودن مدیران استان و مجموعه مدیران حوزه صنعت و شهرکهای صنعتی، نگاه ویژهای به سمنان دارد و در قالب آمایش صنعتی، حمایتهای هدفمند از ظرفیتهای استان را دنبال خواهد کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صمت تاکید کرد: تلاش میکنیم نیازهای بخش صنعت استان سمنان را در سطح وزارتخانه و دولت پیگیری کنیم و حمایتهای لازم را با توجه به ظرفیتهای ویژه این استان در دستور کار قرار دهیم.
شجاعی با قدردانی از تاب آوری و همراهی صاحبان صنایع و معدنکاران، گفت: مجموعه حاکمیت همه توان خود را برای مدیریت بحرانها به کار گرفت، گرچه کاستیهایی نیز وجود دارد، اما تلاش بخش خصوصی در این شرایط ستودنی است و به نمایندگی از دولت برای کمبودهایی که جبران نشده است عذرخواهی میکنم.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی گفت: صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در شرایط دشوار اقتصادی در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور ایستادهاند و حمایت از آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با بیان اینکه امروز به دلیل شرایط خاص کشور، فعالان اقتصادی فشار سنگینی را تحمل میکنند و در کنار مشکلات تولید، محدودیتهای انرژی و مسائل مالی نیز بر آنها تحمیل شده است بیان کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان در کنار مردم، نیروهای مسلح و دیگر بخشهای کشور در دفاع از ایران اسلامی نقش دارند و تلاش آنها برای استمرار تولید و تامین نیازهای کشور ارزشمند است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: در شرایطی که دشمن در عرصههای دیگر با ناکامی مواجه شد، بخش تولید هدف فشارهای اقتصادی قرار گرفت و فعالان اقتصادی با ایستادگی خود اجازه ندادهاند فعالیتهای تولیدی متوقف شود.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی گفت: برخی مشکلات را میتوان با برنامهریزی و ایجاد مهلت و فاصله زمانی مناسب در پرداختها مدیریت کرد و باید از همه ظرفیتهای قانونی برای کمک به تولیدکنندگان استفاده شود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان از تلاش صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با عبور از مشکلات موجود، شرایط برای رونق بیشتر تولید و فعالیت اقتصادی فراهم شود.
استاندار سمنان هم در این آیین با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی گفت: هر آنچه در اختیار استان باشد برای حل مشکلات صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی به کار میگیریم و اگر در مواردی، حل مسائل نیازمند تصمیم ملی باشد، موضوع به وزارتخانهها و هیات دولت منتقل میشود.
محمدجواد کولیوند گفت: امسال تا کنون برای رفع مشکلات واحدها صنعتی، ۱۸ نشست ستاد تسهیل برگزار شده است که برای ۱۹۷ واحد، ۳۰۰ مصوبه به تصویب رسید و ۶۵ درصد این مصوبات اجرا شد.
فرج الله معماری رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان هم با قدردانی از فعالان اقتصادی گفت: کمک به این بخش برای رونق تولید موجب حفظ اشتغال پایدار میشود و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.