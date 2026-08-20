مجموعه گردشگری آبسیج دیباج واقع در شهرستان دامغان، با بهره‌گیری از منابع آبی سرچشمه‌های البرز یکی از قطب‌های ترکیبی گردشگری و کشاورزی در استان سمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مجموعه گردشگری در ۵ کیلومتری شهر دیباج و ۵۵ کیلومتری دامغان قرار دارد و با تلفیق طبیعت بکر و امکانات رفاهی، توانسته است ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های شیلات، بستری مناسب برای اقامت و تفریح گردشگران فراهم کند.

موقعیت خاص جغرافیایی آبسیج و دسترسی به چشمه‌های طبیعی منطقه، این مکان را به مقصدی شاخص برای مسافرانی تبدیل کرده که به دنبال تجربه‌ای متفاوت در دل طبیعت دیباج هستند.

ظرفیت اقتصادی منطقه در زمینه پرورش ماهی علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال محلی، گامی موثر در جهت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی این منطقه محسوب می‌شود.