در سایه آمادگی ملی و با هدف ارتقای سطح دفاع مردمی، آموزش اسلحه در میادین کاشان بر گزارشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت:در طول شب‌های اجتماع در دل مساجد و تجمع‌های مردمی، نسل‌های مختلف از جوانان تا سالخوردگان، برای آمادگی در برابر هرگونه تهدید، برآمده‌اند.

ابوالفضل حسین دوست افزود: این آموزش‌ها فراتر از یک تمرین ساده، به معنای آمادگی برای پدافند غیرعامل و حفظ امنیت وطن است.

وی با اشاره به اینکه بیش از یکصد جلسه آموزشی در میادین ونقاط مختلف شهرستان برگزار شده است گفت: اینجا، محدودیتی برای سن و سال وجود ندارد؛ وتعداد زیادی، ازنوجوانان تا شصت و پنج سال، در صف آمادگی ایستاده‌اند.