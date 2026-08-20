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در سایه آمادگی ملی و با هدف ارتقای سطح دفاع مردمی، آموزش اسلحه در میادین کاشان بر گزارشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت:در طول شبهای اجتماع در دل مساجد و تجمعهای مردمی، نسلهای مختلف از جوانان تا سالخوردگان، برای آمادگی در برابر هرگونه تهدید، برآمدهاند.
ابوالفضل حسین دوست افزود: این آموزشها فراتر از یک تمرین ساده، به معنای آمادگی برای پدافند غیرعامل و حفظ امنیت وطن است.
وی با اشاره به اینکه بیش از یکصد جلسه آموزشی در میادین ونقاط مختلف شهرستان برگزار شده است گفت: اینجا، محدودیتی برای سن و سال وجود ندارد؛ وتعداد زیادی، ازنوجوانان تا شصت و پنج سال، در صف آمادگی ایستادهاند.