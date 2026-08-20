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رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص همزمانی کنکور سراسری و آزمون پذیرش دانشجو-معلم گفت: مهمترین دستاورد این اقدام، توجه به حقوق و حق انتخاب متقاضیان آزمون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا محمدی امروز در حاشیه بازدید از برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ در دانشگاه امام صادق (ع) در جمع خبرنگاران گفت : شاید از لحاظ محتوایی تغییر بسیار زیادی ایجاد نشده باشد، اما از لحاظ برگزاری، اقدامی که انجام دادهایم و به نظرم نتایج بسیار قابل قبولی نیز تا همین الان به همراه داشته، این است که آزمون کنکور سراسری و آزمون پذیرش دانشجو-معلم را به صورت همزمان برگزار میکنیم.
رئیس سازمان سنجش افزود: در سالهای قبل، عزیزانی که در دانشگاهها و در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم پذیرفته میشدند، بدون اینکه کارنامه ملاک انتخاب رشته برای آنها صادر شود، مجبور بودند انتخاب رشته کنند.
وی گفت : اگر پذیرش نهایی آنها در دانشگاههای فرهنگیان انجام میشد ، فرصت یکی دو روزهای در اختیارشان قرار میگرفت تا انصراف دهند؛ بدون اینکه از نتیجه آزمون سراسری خود اطلاع داشته باشند.
محمدی افزود : امسال این کار به شکل بهتری انجام شده و داوطلبان با اطلاع و آگاهی انتخاب رشته خواهند کرد. مهمترین مسئله این است که افراد علاقهمند به هر کدام از این دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، با آگاهی کامل انتخاب خواهند کرد و به امید خدا، نتیجه نیز بر اساس عملکردشان خواهد بود و در دانشگاه ثبتنام خواهند کرد.
رئیس سازمان سنجش گفت : این اقدام از لحاظ زمان و هزینه موجب صرفهجویی خواهد شد و امروز و فردا هر دو گروه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
محمدی درباره زمان اعلام نتایج این دو آزمون نیز افزود : نتایج هر دو گروه را به امید خدا اواخر شهریورماه اعلام میکنیم. در بحث رشتههای دارای شرایط خاص نیز مرحله ارزیابی شایستگی معلمی انجام خواهد شد و پس از بازگشت نتایج این ارزیابی به سازمان سنجش، نتایج نهایی را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت : فرایندی که قرار بود دو بار برای چیزی در حدود یک میلیون متقاضی برنامهریزی شود، اکنون در یک مرحله انجام میشود. داوطلبان یک انتخاب رشته خواهند داشت و به تبع آن، یک بار اعلام نتیجه خواهیم داشت.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود : کنکور سراسری امروز و فردا برگزار خواهد شد و چیزی در حدود یک میلیون متقاضی در پنج گروه آزمایشی در این آزمون شرکت میکنند.
محمدی گفت : به امید خدا نیمسال دوم و نیمسال اول تحصیلی نیز در زمان مناسب برگزار خواهد شد و بنابراین در سال تحصیلی، هر دو نیمسال را خواهیم داشت.
وی درباره زمان اعلام نتایج کنکور افزود : در سالهای قبل نیز با توجه به شرایط خاص کشور، نتایج با تأخیر اعلام شده است و چند سالی است که نسبت به یکی دو سال قبل، در اعلام نتایج تأخیر داشتهایم. اما امسال نیز با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد، تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم و به صورت شبانهروزی در حال انجام کار هستیم تا به امید خدا بتوانیم نتایج را در آبانماه اعلام کنیم.
رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: باز هم تأکید میکنم که نباید به برنامهریزی آموزشی دانشگاهها لطمه وارد شود و امیدواریم تحصیلات در زمان مناسب برگزار شود.
تفاوت کنکور ۱۴۰۵ با سال گذشته
وی درباره تفاوت کنکور امسال با سال گذشته از نظر تأثیر سوابق تحصیلی و نمره کل آزمون گفت: در سال ۱۴۰۴، سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و نمره آزمون سراسری ۴۰ درصد تأثیر داشت. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این ۶۰ درصد، ۴۳ درصد به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد به پایه یازدهم اختصاص داشت.
محمدی افزود: امسال نیز تأثیر پایه یازدهم مثبت خواهد بود؛ بنابراین اگر تأثیر پایه یازدهم نتیجه و رتبه متقاضیان را بهتر کند، در محاسبه لحاظ خواهد شد و در غیر این صورت، ۶۰ درصد سهم سوابق تحصیلی به پایه دوازدهم اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی گفت : البته این موضوع برای سه گروه اصلی آزمایشی است، اما برای گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی، سهم سوابق تحصیلی ۳۰ درصد خواهد بود.
پیرترین و جوانترین داوطلبان کنکور ۱۴۰۵
رئیس سازمان سنجش درباره سن جوانترین و پیرترین شرکتکنندگان کنکور نیز گفت: پیرترین شرکتکننده ما در گروه علوم انسانی، از استان کرمانشاه و ۸۵ ساله است و جوانترین شرکتکنندگان ما نیز یک دختر و یک پسر متولد سال ۱۳۹۳ و ۱۲ ساله از اردبیل هستند.
محمدی افزود : این موضوع به نظرم یک الگو برای دانشآموزان عزیز ماست که علم توقفناپذیر است.