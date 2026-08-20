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دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرحهای خاص گفت: کیش میتواند فراتر از الگوی تجاری و گردشگری در حوزههای فناوری اطلاعات، پزشکی، گردشگری سلامت و خدمات مالی به یک نشان تجاری تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد نوری در دهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: تلاش و حضور مؤثر مدیران و فعالان حوزههای مختلف کیش موجب شده، نگین خلیج فارس در دشوارترین شرایط نیز زنده و فعال باقی بماند و نقش خود را در عرصههای اقتصادی و مدیریتی ایفا کند.
او با اشاره به سابقه مطرح شدن ایده ایجاد دانشگاه علوم پزشکی بینالمللی در کیش افزود: تقویت توان پزشکی کیش میتواند زمینه جذب بیماران و دانشجویان از منطقه و نقاط مختلف جهان را فراهم کند و کیش را به یکی از قطبهای گردشگری سلامت تبدیل کند.
دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص، ایجاد یک مرکز مالی بینالمللی را از ظرفیتهای مهم کیش دانست و افزود: این ظرفیت میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی را در کیش فراهم کند.
دستیار رئیسجمهور با اشاره به موقعیت راهبردی کیش، فعالیتهای اقتصادی و مدیریتی در کیش را دارای اهمیتی فراتر از حوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد: حضور فعال اقتصادی در مناطق راهبردی میتواند در تقویت امنیت جنوب کشور نیز مؤثر باشد.
او خاطرنشان کرد: سیاستگذاران باید با نگاهی ملی، جایگاهی متناسب با ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و راهبردی کیش برای منطقه آزاد کیش در نظر بگیرند.
نوری، گفت: مشکلات مناطق آزاد باید با نگاه آسیبشناسانه بررسی و با شناسایی مسائل اصلی، برای رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه اقدام شود.
دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص بر ضرورت حضور مدیران خطر پذیر تأکید کرد و افزود: تحولات بزرگ دنیا توسط مدیرانی رقم خورده است که در چارچوب قانون، شجاعت تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت داشتهاند.
تحول در هواپیمایی کیش؛ نمونهای از مدیریت توانمند
نوری با اشاره به وضعیت شرکتهای هواپیمایی، تحول ایجادشده در هواپیمایی کیش را قابل توجه دانست و این تغییرات را نمونهای از یک مدیریت قوی و توانمند ارزیابی کرد.
او اقدامات انجامشده در حوزههای گردشگری، فناوری، گردشگری سلامت و ظرفیتهای مالی را زمینهساز شکلگیری الگویی جدید برای کیش دانست.
نوری با اشاره به تجربه موفق «شینزن» در چین افزود: همانگونه که شینزن به یک الگوی جهانی تبدیل شده است، کیش نیز باید بتواند چنین جایگاهی را در سطح جهانی به دست آورد.
او با اعلام آمادگی برای حمایت و پیگیری طرحهای توسعهای کیش در دولت، تأکید کرد که برای تبدیل ایدهها و پیشنهادهای مطرحشده به اقدامات عملی، از ظرفیتهای موجود در دولت استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نیز در این نشست با جمعبندی عملکرد ۲۰ ماه گذشته، برنامه چشمانداز توسعهای کیش در افق ۱۴۱۴ را تشریح و مسیر راهبردی سازمان برای تحقق این چشمانداز را ترسیم کرد.
محمد کبیری گفت: این چشمانداز با محوریت توسعه متوازن و پایدار، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری، گردشگری و فناوری و تقویت جایگاه کیش در سطح ملی و بینالمللی، مسیر حرکت این منطقه را در افق ۱۴۱۴ ترسیم میکند.