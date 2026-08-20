پخش زنده
امروز: -
آزمون سراسری در مازندران با حضور ۳۵ هزار داوطلب در ۱۹ حوزه امتحانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با آغاز آزمون سراسری، بیش از ۳۵ هزار داوطلب در استان مازندران پای در میدان رقابت علمی گذاشتهاند. این آزمون که هر ساله با حساسیت و استقبال گسترده خانوادهها همراه است، در ۱۹ حوزه و ۱۷ شهرستان استان برگزار میشود.
صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در بازدید از حوزه امتحانی بابلسر، آخرین جزئیات برگزاری این آزمون در استان را تشریح کرد.
بر اساس اعلام رئیس دانشگاه مازندران، شهرستان ساری با حدود ۷ هزار داوطلب، بیشترین جمعیت شرکتکننده در آزمون سراسری را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بابل و آمل هر کدام با ۵ هزار داوطلب در رتبههای بعدی قرار دارند و قائمشهر نیز از دیگر شهرهای با جمعیت بالای داوطلب است.
آزمون سراسری در ۱۹ حوزه امتحانی و ۱۷ شهرستان استان مازندران برگزار میشود تا امکان حضور داوطلبان از نقاط مختلف استان فراهم شود.
۶۵ درصد داوطلبان، دختران هستند
یکی از نکات قابلتوجه در آزمون امسال، حضور پرشور دختران است. صالحی عمران با اشاره به این موضوع گفت: حدود ۶۵ درصد از داوطلبان ما در استان مازندران را دختر خانمها تشکیل میدهند. این آمار نشاندهنده عزم جدی دختران ایرانی برای ادامه تحصیل و حضور در عرصههای علمی و دانشگاهی است.
بازدید میدانی رئیس دانشگاه مازندران از حوزه بابلسر
رئیس دانشگاه مازندران که برای بازدید از روند برگزاری آزمون به بابلسر رفته بود، از کیفیت مناسب برگزاری آزمون ابراز رضایت کرد و گفت: امیدواریم یک آزمون خوب، عادلانه و با کیفیت صحیح و سالم در استان برگزار شود.
گفتنی است دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشگاههای جامع و مادر کشور، با ۴۶۴ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۱ هزار دانشجو، مسئولیت برگزاری این آزمون را در استان بر عهده دارد.