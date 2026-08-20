معاون آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی ارومیه از اخذ مجوز راه‌اندازی چهار رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه خبر داد و گفت: پذیرش دانشجو در سه رشته جدید کارشناسی ارشد از سال تحصیلی جاری انجام خواهد شد و پذیرش دانشجو در رشته دکتری مهندسی عمران از سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آرش افغان اظهار کرد: در راستای توسعه و تقویت آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی، مجوز راه‌اندازی یک رشته در مقطع دکتری و سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشگاه صنعتی ارومیه اخذ شده است.

وی افزود: بر این اساس، رشته دکتری مهندسی عمران و سه رشته کارشناسی ارشد مهندسی و علم کامپیوتر ـ گرایش هوش مصنوعی، مهندسی مواد ـ گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی نساجی ـ گرایش ساختارهای نانولیفی به مجموعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی ارومیه افزوده خواهند شد.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به زمان پذیرش دانشجو در این رشته‌ها تصریح کرد: سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد از سال تحصیلی جاری پذیرش دانشجو خواهند داشت و رشته دکتری مهندسی عمران نیز از سال آینده وارد فرآیند پذیرش دانشجو می‌شود.

افغان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این رشته‌ها با توجه به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه و در راستای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و صنعت و توسعه آموزش‌های نوین و کاربردی انجام شده است.

وی افزود: توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، مهندسی مواد، فناوری‌های نوین نساجی و مهندسی عمران، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای کشور فراهم می‌کند.

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی ارومیه اظهار امیدواری کرد توسعه رشته‌های جدید، ضمن فراهم کردن فرصت‌های تازه آموزشی برای داوطلبان، موجب تقویت جایگاه علمی دانشگاه صنعتی ارومیه و افزایش نقش‌آفرینی آن در حل مسائل علمی، تخصصی و فناورانه منطقه و کشور شود.