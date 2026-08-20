استاندار فارس: تصمیمگیری در بخش کشاورزی باید بر پایه علم، تحقیق و اقتضائات منطقهای باشد
استاندار فارس با بیان اینکه کشاورزی از قواعد علمی حاکم بر نظام هستی مستثنی نیست، تصریح کرد: بهرهوری، مدیریت علمی منابع آب و تقویت مراکز تحقیقاتی، از محورهای اصلی تامین امنیت غذایی کشور و یکی از ضرورتهای توسعه پایدار است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور و محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در سفر به شیراز با استاندار فارس دیدار و گفتوگو کردند.
حسینعلی امیری با اشاره به ضرورت مدیریت منطقهای افزود: اداره امور باید بر اساس مزیتها و ویژگیهای اقلیمی و زیستمحیطی هر منطقه باشد؛ چنانکه کشورهای پیشرو در کشاورزی، برنامهریزی خود را متناسب با ظرفیتهای بومی و توانمندیهای سرزمینی انجام میدهند.
امیری گفت: جهاد کشاورزی فارس مکلف شده است از نقش بازرگانی صرف خارج و بر تولید، افزایش بهرهوری و استفاده درست از منابع آب متمرکز شود.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به لزوم اصلاح ساختار اداری کشور گفت: اگر ظرفیت استانها به یک باور مدیریتی تبدیل شود امکان تصمیمگیریهای بومی و چابک فراهم و مسیر برای توسعه استانها هموارتر خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء جایگاه مراکز تحقیقاتی گفت: نباید اجازه داد توان کارشناسی کشور و مراکز پژوهشی تضعیف شود. جذب نیروهای شایسته با حقوق و مزایای مناسب و ایجاد انگیزه و هویت در محققان، شرط اصلی پویایی بخش تحقیقات است.
استاندار فارس از برنامهریزی برای برگزاری همایش ملی کشاورزی در استان خبر داد و افزود: بخشی از این رویداد با توجه به جایگاه فارس، به دستاوردهای سازمان تحقیقات کشاورزی اختصاص مییابد. همچنین از رؤسای دانشگاهها خواستهام تا موضوع پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی را به سمت حل معضلات واقعی استان و کشور هدایت کنند تا تحقیقات دانشگاهی گرهی از مشکلات بگشاید.
امیری همچنین با اشاره به جایگاه مؤسسه رازی، بر لزوم معرفی دستاوردهای علمی و رونمایی از یافتههای جدید در حوزه آبزیان و دیگر بخشهای علمی به عنوان افتخارات ملی کشور تأکید کرد.
در این دیدار که محمدمهدی برومندی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، کاظم محمدپور مشاور معاون وزیر و مدیرکل امور استانها در سازمان تات، ابوالفتح مرادی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز حضور داشتند، گلمحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی، با قدردانی از توجه استاندار فارس به بخش کشاورزی و تحقیقات، فارس را از استانهای اثرگذار در تأمین امنیت غذایی کشور دانست و گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای تقویت مرکز تحقیقات فارس، جذب هفت عضو هیئت علمی، توسعه ایستگاههای تحقیقاتی و مشارکت مؤثر در همایش ملی کشاورزی استان آمادگی دارد.
وی همچنین بر گسترش اعزام محققان برای بهرهگیری از تجربههای بینالمللی، تقویت ارتباط با رایزنان اقتصادی در حوزه کشاورزی، توسعه دیپلماسی صادرات و واردات، انتقال نظاممند فناوری و معرفی مراکز پژوهشی برای تبادل خدمات علمی و فناورانه تاکید کرد.
برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به جایگاه برجسته فارس در تامین امنیت غذایی و تولید محصولات باغبانی کشور، توسعه گلخانههای متناسب با اقلیم، مدیریت مصرف آب و انرژی و حرکت از باغداری معیشتی به باغداری اقتصادی را ضرورتی جدی برای استان عنوان کرد.
وی افزود: ظرفیتهایی مانند توسعه باغهای الگویی گردو در نیریز، زنجیره تولید نهال خرما در جهرم، مقابله با زوال مرکبات در داراب و توسعه کشت گیاهان دارویی، میتواند با پشتوانه تحقیقاتی و سرمایهگذاری، به الگوهای موفق ملی و صادراتی تبدیل شود.