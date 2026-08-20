فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی گفت: طی یک هفته گذشته با رصد شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان ۱۷۰ هزار مترمربع معادل ۱۷ هکتار از اراضی ملی در سه شهر استان رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ دوم جواد بابازاده افزود: از این میزان یک هکتار در شهر سرو بوده که با ارزش ریالی هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رفع تصرف فوری شده است.

وی ادامه داد: ۱۱ هکتار نیز در شهرستان مهاباد شناسایی شده بود که با همت مأموران یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن رفع تصرف فوری شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی گفت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده در شهرستان مهاباد نیز بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ بابازاده افزود: با اقدام به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و دادستان شهرستان اشنویه نیز، عملیات تخریب کوه و برداشت غیرمجاز مصالح در محدوده پنج هکتاری اراضی ملی اشنویه متوقف شد.

وی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از کوه‌خواری و تصرف اراضی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت از اراضی ملی راه و شهرسازی است و هرگونه تعرض به منابع ملی با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.