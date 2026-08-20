رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز سفر به عراق با رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و اعضای هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی در اولین برنامه روز دوم سفر به عراق، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مردادماه) با فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت‌وگو کردند.

براساس این گزارش، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.