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نشست مشترک دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی یزد با محوریت رفع موانع تولید و صادرات برگزار شد و فعالان اقتصادی، مشکلاتی همچون رفع تعهدات ارزی، تخصیص ارز، ناهماهنگی دستگاهها، مشکلات سامانهای و حملونقل کالا را مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی یزد با اشاره به برگزاری همایش ایران و آفریقا در آبانماه سال جاری در استان یزد، گفت: در این نشست، هماهنگیها و هماندیشیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد صورت گرفت.سپهر افزود: در ادامه، مهمترین مشکلات صادرکنندگان از جمله رفع تعهدات ارزی، دسترسی صادرکنندگان به ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات، ناهماهنگی برخی دستگاهها، مشکلات سامانهای، تغییر مقررات و آییننامهها، حملونقل کالا و تخصیص ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی، اختصاص حداقل ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات هر واحد، بهصورت اختصاصی برای واردات قطعات و تجهیزات و همچنین رفع محرومیتهای بانکی واحدهای تولیدی در کارگروه بازگشت ارز را از جمله راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی عنوان کرد.استاندار یزد نیز با تأکید بر ضرورت پیگیری و حل مسائل مطرحشده، گفت: مکاتبات لازم در سطح ملی برای رفع موانع تولید و صادرات صورت خواهد گرفت.
بابایی افزود: برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با مدیران دستگاههای ملی نیز در دستور کار قرار میگیرد تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بهصورت مستقیم در سطح ملی مطرح و پیگیری شود.این نشست با حضور استاندار یزد و جمعی از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد.