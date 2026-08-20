تحویل ۱۷ دستگاه کامیونت حمل زباله، بیل مکانیکی، کامیون و وانت به دهیاریهای استان
هفده دستگاه کامیونت حمل زباله، بیل مکانیکی، کامیون و وانت باحضور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به دهیاری های سراسر استان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، باحضور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هفده دستگاه کامیونت حمل زباله، بیل مکانیکی، کامیون و وانت به دهیاری های سراسر استان تحویل شد.
محمد قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت : برای تامین این خودرو ها بیش از ۱۴۸ میلیارد تومان هزینه شده است.
حسین ایزد پناهمدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت : از ابتدای دولت چهاردهم تا کنون ۱۲۵ دستگاه انواع ماشین آلات به دهیاریهای استان گلستان اختصاص داده شده است.