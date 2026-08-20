تحویل ۱۷ دستگاه کامیونت حمل زباله، بیل مکانیکی، کامیون و وانت به دهیاری‌های استان

هفده دستگاه کامیونت حمل زباله، بیل مکانیکی، کامیون و وانت باحضور معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به دهیاری های سراسر استان تحویل شد.