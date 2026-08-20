به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط فعلی روابط بانکی بسیار دشوار شده و در حوزه نقل‌وانتقال پول با مشکلاتی مواجه هستیم. به عنوان نمونه، ایران در قبال صادرات گاز و برق به عراق مطالباتی دارد، اما به دلیل تحریم‌ها، انتقال این منابع و بازگشت آنها به کشور با محدودیت مواجه است.

کیمیایی‌ اسدی گفت: در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی باید با همکاری یکدیگر راهکار‌هایی برای بازگشت منابع حاصل از تجارت خارجی پیدا کنند تا این پول‌ها بتوانند از مسیر‌های مناسب وارد کشور شوند.

در شرایط کنونی، رفع موانع نقل‌وانتقال پول، استفاده از منابع ارزی ایران در کشور‌های طرف تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به حفظ و توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند.