به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری تاس، ژانگ هان‌هویی سفیر چین در روسیه گفت: اگر توکیو تصمیم بگیرد به تولید تسلیحات هسته‌ای روی آورد، ممکن است هر لحظه یک رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه آغاز شود.

ژانگ هان هویی، سفیر چین در روسیه، به ژاپن درباره «بازی با آتش» در مسائل مربوط به تسلیحات هسته‌ای هشدار داد.

او در مقاله‌ای برای خبرگزاری تاس گفت:

«اگر توکیو تصمیم بگیرد تسلیحات هسته‌ای تولید کند، توازن راهبردی در شمال شرق آسیا به طور کامل برهم خواهد خورد و رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه ممکن است هر لحظه آغاز شود. اگر نیرو‌های راست‌گرای ژاپن همچنان در مسائل مربوط به سیاست هسته‌ای با آتش بازی کنند، مردم ژاپن در نهایت بار دیگر خود را در جایگاه متهم تاریخ خواهند یافت.»