به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری اظهار کرد: پویش «رود روان»با هدف بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و تسهیل جریان آب و با اولویت رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه آغاز شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح، موانع و رسوبات موجود در مسیر برطرف شده و بستر رودخانه برای عبور روان‌تر آب آماده می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت رودخانه سیمینه در انتقال آب به دریاچه ارومیه، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این عملیات، فراهم کردن شرایط مناسب برای عبور جریان آب و هدایت روان‌آب‌ها به سمت دریاچه ارومیه است.

رستگاری ادامه داد: مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای عملیات لایروبی رودخانه سیمینه ۴ ماه است و این طرح در چارچوب برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی برای بازگشایی مسیر رودخانه‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جریان‌های سطحی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پویش «رود روان» با تمرکز بر رفع موانع موجود در مسیر رودخانه‌ها و افزایش امکان عبور آب، به‌ویژه در رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، دنبال می‌شود و لایروبی رودخانه سیمینه یکی از اقدامات اجرایی این پویش در مسیر احیای دریاچه ارومیه است.