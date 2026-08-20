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مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی از آغاز عملیات لایروبی ۱۱ کیلومتر از رودخانه سیمینه در راستای پویش «رود روان» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری اظهار کرد: پویش «رود روان»با هدف بازگشایی مسیر رودخانهها و تسهیل جریان آب و با اولویت رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه آغاز شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح، موانع و رسوبات موجود در مسیر برطرف شده و بستر رودخانه برای عبور روانتر آب آماده میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت رودخانه سیمینه در انتقال آب به دریاچه ارومیه، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این عملیات، فراهم کردن شرایط مناسب برای عبور جریان آب و هدایت روانآبها به سمت دریاچه ارومیه است.
رستگاری ادامه داد: مدت زمان پیشبینیشده برای اجرای عملیات لایروبی رودخانه سیمینه ۴ ماه است و این طرح در چارچوب برنامههای شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی برای بازگشایی مسیر رودخانهها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت جریانهای سطحی اجرا میشود.
وی خاطرنشان کرد: پویش «رود روان» با تمرکز بر رفع موانع موجود در مسیر رودخانهها و افزایش امکان عبور آب، بهویژه در رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه، دنبال میشود و لایروبی رودخانه سیمینه یکی از اقدامات اجرایی این پویش در مسیر احیای دریاچه ارومیه است.