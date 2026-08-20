\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f\u00a0 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u0631\u0648\u062f \u06f1\u06f0\u06f5 \u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f9\u06f5 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0642\u06cc\u062f \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\u00a0\u00a0\n