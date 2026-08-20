پخش زنده
امروز: -
بیش از ۸۳ درصد مدارس ابتدایی استثنایی خراسان جنوبی از خدمات توانبخشی شامل اتاق تخصصی، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: تاکنون بیش از ۸۳ درصد مدارس ابتدایی استثنایی استان از خدمات توانبخشی شامل اتاق تخصصی، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی برخوردار شدهاند و دانشآموزان این مدارس به صورت مستمر از این ظرفیت بهرهمند میشوند.
ماندگار به خدمات توانبخشی در مدارس استثنایی و مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی – تربیتی اشاره کرد و افزود: ۶ مرکز جامع خراسان جنوبی با هدف تداوم خدمترسانی، خدمات رایگان در زمینههای اختلالات یادگیری، مداخله بهنگام و گفتاردرمانی ارائه میدهند که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰۹ دانشآموز در این طرح پذیرش شده و از خدمات ارائهشده بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان وافتتاح چهاردهمین مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی ـ تربیتی شماره ۳ در بیرجند گفت: برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در ۱۴ مرکز جامع سنجش، آموزش توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی تربیتی استان در حال انجام بوده است که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵هزار نوآموز برای نوبت گیری اقدام کردهاند.