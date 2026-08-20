رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: مهم‌ترین کاری که برای شروع سال تحصیلی جدید در حال اجراست، بررسی محتواهای آموزشی، تربیتی و یادگیری است.

بررسی محتواهای آموزشی، تربیتی و یادگیری

بررسی محتواهای آموزشی، تربیتی و یادگیری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حمیدرضا شیخ‌الاسلام با اشاره به اقدامات در دستور کار برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بررسی و داوری بسته‌های آموزشی، تربیتی و یادگیری با بهره‌گیری از اساتید مجرب و داوران متخصص در حال انجام است و بسته‌های مورد تایید به‌زودی در ۳۲ استان معرفی می‌شوند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: اکنون، مهم‌ترین کاری که برای شروع سال تحصیلی جدید در حال اجراست، بررسی محتواهای آموزشی، تربیتی و یادگیری است.

وی گفت: فراخوانی در سطح کشور اعلام شد و فعالان حوزه تربیت و یادگیری، آثار خود را به سازمان ارسال کردند.

شیخ‌الاسلام افزود: تلاش کردیم از بهترین داوران در سطح کشور، دانشگاه‌های مرتبط با موضوعات دوره پیش‌دبستانی و همچنین استادان مجرب استفاده شود تا این بسته‌های تربیت و یادگیری مورد داوری قرار بگیرند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ابراز امیدواری کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بسته‌های تاییدشده در سطح ۳۲ استان معرفی شوند.

وی گفت: «با معرفی این بسته‌ها، روسا، مدیران و موسسان می‌توانند از محتوایی استفاده کنند که از قابلیت علمی و اثربخشی برخوردار است.