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زکات جمعآوریشده استان زنجان از رقم پیشبینیشده عبور کرد و در مجموع ۸۱ میلیارد تومان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: میزان زکات جمعآوریشده استان از رقم پیشبینیشده عبور کرد و در مجموع ۸۱ میلیارد تومان محقق شد.
جعفر روشن سرشت افزود: برنامه پیشبینیشده برای زکات در سال گذشته ۷۲ میلیارد تومان بود که این رقم بر اساس برنامه و درصد افزایش نسبت به سالهای قبل تعیین شده بود.
وی این میزان تحقق را نشاندهنده ظرفیت بالای مردم استان در حوزه مشارکتهای دینی و اجتماعی دانست و گفت: این اتفاق تنها یک آمار مالی نیست، بلکه بیانگر اعتماد مردم به سازوکارهای موجود و همچنین توجه آنان به مسئولیت اجتماعی و دینی خود در قبال نیازمندان است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تأکید بر اینکه زکات باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از فلسفه زکات، توجه به محرومان و نیازمندانی است که در جامعه زندگی میکنند و پرداخت زکات میتواند بخشی از مشکلات معیشتی این افراد را کاهش دهد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تحقق برنامههای زکات گفت: تحقق بیش از ۸۱ میلیارد تومان زکات در استان زنجان نتیجه همکاری و همراهی مردم، مؤدیان زکات، ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، اعضای شوراهای زکات و مجموعههای مردمی است و بدون مشارکت مردم، دستیابی به چنین رقمی امکانپذیر نبود.