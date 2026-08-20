پخش زنده
امروز: -
رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا از فردا آغاز میشود و تیم ملی ایران آخرین تمرین خود قبل از آغاز مسابقات را امروز در سالن اصلی این پیکارها برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق نظر علیرضا طلوع کیان مدیر فنی تیم ملی، امروز (پنج شنبه ۲۹ مرداد) ملیپوشان تمرینات را سبک دنبال کردند و به مرور تاکتیکهای تیمی، دریافت و سرویس پرداختند.
در این جلسه مربیان و اعضای کادر آخرین نکات فنی را برای حضور هر چه بهتر در بازیهای رسمی به بازیکنان ایران گوشزد کردند.
شبنم علیخانی، غزاله بستان، فاطمه خلیلی، فاطمه منظوری، مهسا کد خدا، آیدا ولی نژاد، ستایش حسینی، الهه پورصالح، سودابه باقرپور، زهرا کریمی، ریحانه کریمی، یسنا آهنکوب، نگار هاشمی، و محدثه مشتاق، ترکیب تیم ملی زنان ایران را تشکیل میدهند.
رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا از فردا به میزبانی شهر تیانجین چین آغاز میشود و تیم ایران در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ملی چین تایپه میرود.