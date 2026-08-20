پخش زنده
امروز: -
گردشگر قمی بر اثر سقوط به دره ۴۰۰ متری در جنگلهای دالخانی رامسر جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر اعلام کرد ساعت ۱۳:۱۰ روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه، گزارش سقوط یک فرد ۴۴ ساله به درهای به عمق حدود ۴۰۰ متر در جنگلهای دالخانی رامسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله یک تیم عملیاتی و یک تیم پشتیبان، شامل ۹ امدادگر از پایگاههای امداد و نجات دریایی رامسر و لیماکده، به همراه یک دستگاه خودروی ست نجات و یک خودروی کمکدار به محل حادثه اعزام شدند.
نجاتگران پس از حدود سه ساعت و نیم عملیات و طی مسیر حدود ۶ کیلومتری در شرایط دشوار جنگلی و با استفاده از تجهیزات تخصصی، به محل حادثه دسترسی پیدا کردند، اما متأسفانه فرد حادثهدیده جان خود را از دست داده بود و نجاتگران پس از انجام عملیات انتقال، پیکر فرد جانباخته را به عوامل شهرداری تحویل دادند.