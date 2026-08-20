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کد خبر:
۵۸۸۷۴۰۲
تاریخ انتشار:
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
مرکزی
»
سیاسی
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»،در مصلی بیت المقدس اراک
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