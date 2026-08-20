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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود از افتتاح دو جایگاه عرضه سوخت جدید در استان سمنان به مناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین عبدلی در نشست با خبرنگاران گفت: موافقتنامه ساخت ۶ جایگاه جدید سوخت در استان سمنان صادر و فرآیند احداث آنها به زودی آغاز خواهد شد.
عبدلی افزود: ۹۶ جایگاه فعال سوخت در استان سمنان فعال است و به ازای هر هشتهزار و ۵۰۰ نفر یک جایگاه سوخت وجود دارد، در حالی که این رقم در کشور حدود یک جایگاه به ازای هر ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر است و این دستاورد از مزیتهای استان محسوب و موجب میشود تا در زمان افزایش ترددهای عبوری، از جمله مناسبتهای ملی و مذهبی، استان سمنان با مشکل جدی در تامین سوخت خودروهای عبوری مواجه نباشد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود درباره وضعیت نوسازی جایگاههای سوخت نیز گفت: جایگاهها موظف به رعایت استانداردهای ملی ایران در حوزههای سازه، ایمنی، بهداشت و سایر مقررات هستند.
وی افزود: اداره استاندارد بر عملکرد جایگاهها نظارت دارد و در مواردی که شرایط ناایمن تشخیص داده شود، موارد لازم به جایگاهداران اعلام میشود.
عبدلی خاطرنشان کرد: جایگاههایی که نیازمند تعمیر و بازسازی باشند، متناسب با شرایط فعالیت و وضعیت تامین و توزیع سوخت، به تدریج برای انجام عملیات نوسازی و بازسازی از مدار خارج و پس از رفع نواقص دوباره وارد چرخه خدمترسانی خواهند شد.