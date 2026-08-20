به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین عبدلی در نشست با خبرنگاران گفت: موافقت‌نامه ساخت ۶ جایگاه جدید سوخت در استان سمنان صادر و فرآیند احداث آنها به زودی آغاز خواهد شد.

عبدلی افزود: ۹۶ جایگاه فعال سوخت در استان سمنان فعال است و به ازای هر هشت‌هزار و ۵۰۰ نفر یک جایگاه سوخت وجود دارد، در حالی که این رقم در کشور حدود یک جایگاه به ازای هر ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر است و این دستاورد از مزیت‌های استان محسوب و موجب می‌شود تا در زمان افزایش تردد‌های عبوری، از جمله مناسبت‌های ملی و مذهبی، استان سمنان با مشکل جدی در تامین سوخت خودرو‌های عبوری مواجه نباشد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود درباره وضعیت نوسازی جایگاه‌های سوخت نیز گفت: جایگاه‌ها موظف به رعایت استاندارد‌های ملی ایران در حوزه‌های سازه، ایمنی، بهداشت و سایر مقررات هستند.

وی افزود: اداره استاندارد بر عملکرد جایگاه‌ها نظارت دارد و در مواردی که شرایط ناایمن تشخیص داده شود، موارد لازم به جایگاه‌داران اعلام می‌شود.

عبدلی خاطرنشان کرد: جایگاه‌هایی که نیازمند تعمیر و بازسازی باشند، متناسب با شرایط فعالیت و وضعیت تامین و توزیع سوخت، به تدریج برای انجام عملیات نوسازی و بازسازی از مدار خارج و پس از رفع نواقص دوباره وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهند شد.