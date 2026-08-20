میدان هفتتیر نسیمشهر؛ نمایش ایستادگی مردم در برابر تهدیدهای دشمن
صد و هفتاد و دومین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان در میدان هفتتیر نسیمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکتکنندگان در این گردهمایی با پرچمگردانی و اعلام مواضع خود، لفاظیها و تهدیدهای ترامپ و دشمنان ایران را نشانه استیصال و سردرگمی آنان دانسته و تأکید کردند تهدیدهای رسانهای نمیتواند شکست دشمن در میدان را جبران کند.
مردم حاضر در این اجتماع همچنین تصریح کردند در صورت عبور دشمن از خطوط قرمز ملی، پاسخ جمهوری اسلامی ایران قاطع، پرقدرت و بازدارنده خواهد بود.