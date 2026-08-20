معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اولویت‌بندی برنامه‌های حمایتی این سازمان گفت: از اقدامات مهم این سازمان بازگرداندن ۲ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش با کمک خیران و بسته‌های مشارکتی تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سید حسن موسوی چلک در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری پسران ۱۲ تا ۱۸ سال در ارومیه، با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان از یک نهاد حمایتی به متولی سلامت اجتماعی، افزود: یکی از حوزه‌هایی که در اولویت برنامه‌های اجرایی ما قرار دارد، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و رفع موانع موجود برای بازماندگان از تحصیل است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه تصریح کرد: با هدف حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای با مشارکت خیرین تدوین و توزیع شده است که در نتیجه این هم‌افزایی، تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز موفق شده‌اند مجدداً به عرصه تحصیل بازگردند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه فعالیت‌های این سازمان در حال حاضر چندبعدی و متناسب با نیازهای روز جامعه است، افزود: علاوه بر برنامه‌های آموزشی، بحث مهارت‌آموزی در مراکز نگهداری نیز مورد توجه جدی قرار دارد؛ به‌طوری‌که برخورداری از مهارت‌های تخصصی، علمی و هنری، یکی از شروط اصلی برای ترخیص نوجوانان از مراکز نگهداری محسوب می‌شود.

موسوی چلک با اشاره به وجود ۷۰۰ مرکز شبانه‌روزی نگهداری کودکان در سطح کشور، خاطرنشان کرد: سیاست راهبردی بهزیستی در حال حاضر حرکت به سمت کاهش مراکز شبانه‌روزی و توسعه مراکز روزانه است.

وی ادامه داد: در همین راستا طرح‌هایی در هشت مرکز و چهار استان به‌صورت پایلوت آغاز شده تا با تقویت حمایت‌ها در درون خانواده، شرایط برای رشد کودکان در محیط خانواده فراهم شود.