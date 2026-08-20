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پخش برنامه «عجیبه» امشب ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه دو آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مرور موقعیتهای عجیب روزمره و واکنش به لحظههای حیرت انگیز موضوع این برنامه است.
پشت صحنه مسابقه استعدادیابیِ ورزشیِ «کاپیتان» در «کاپیتان پلاس» که از شبکه ورزش روانه آنتن می شود.
شبکه ورزش این برنامه را هر روز ساعت ۱۸ پخش میکند.
شبکه مستند «گم شاد» را امروز ساعت 15 پخش می کند.
این فیلم روایتی از کارآفرینی یک جوان در روستایی از توابع جازموریان به منظور جلوگیری از مهاجرت به شهر است.
پخش اکسیر هفته آینده روزهای فرد ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو آغاز میشود.
دغدغه جوان ماندن و ارزش زمان از موضوعهای این مجموعه طنز است.