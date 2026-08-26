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توسعه کتابخانههای سیار و تکمیل زیرساختهای کتابخانهای در انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ برنامهریزی برای تکمیل و واگذاری زمین بهمنظور ساخت کتابخانههای عمومی در سمنان و گرمسار، افزایش پنج دستگاه خودروی کتابخانه سیار تا پایان سال، جذب نیروهای جدید در سمنان، توسعه فرهنگ مطالعه و پیگیری پرداخت نیمدرصد سهم شهرداریها از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
همچنین تأمین زمین و ساختمان برای کتابخانههای رضوان و کهنآباد و توسعه کتابخانههای سیار در شهرستانهای سمنان، دامغان و گرمسار مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، هزینه تجهیز هر دستگاه اتوبوس کتابخانه سیار حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده است.
مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، در این جلسه بر توجه ویژه به کتابخوانی و ایجاد و تقویت علاقهمندی مردم به مطالعه تأکید کرد و ایجاد توازن در توسعه خدمات کتابخانهای در سراسر استان، بهویژه مناطق کمتر برخوردار و همچنین ارزشیابی و بررسی مستمر برنامهها و اقدامات را خواستار شد.
در ادامه این نشست، از پوستر پویش اهدای کتاب و اسباببازی برای کتابخانههای عمومی شهرستان میامی در سامانه اهدانش رونمایی شد.