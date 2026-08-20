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جانشین انتظامی خراسان جنوبی، از کشف ۲۳۰ تن نهادههای دامی که بصورت غیرمجاز در تعدادی انبار در شهر بیرجند نگهداری میشد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ علیپور گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر نگهداری غیر مجاز نهادههای دامی در انبارهای در سطح شهر بیرجند، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان خبره پلیس امنیت اقتصادی با رصد میدانی و انجام اقدامات پلیسی، چند انبار در سطح شهر بیرجند که نهادههای دامی را بصورت غیرمجاز نگهداری میکردند را شناسایی که با هماهنگی مرجع قضائی این مکانها مورد بازرسی قرار گرفتند.
جانشین انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: ماموران در بازرسی از این انبارها ۲۳۰ تن نهادههای دامی به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال که بصورت غیر مجاز نگهداری میشد، کشف کردند.
سرهنگ علیپور گفت: شماره تلفنهای ۰۳۰۱۱۰ و ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش شهروندان خواهد بود.