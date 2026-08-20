فرمانده انتظامی جویبار از مهروموم ۶ واحد ضایعاتی متخلف به‌دلیل خرید و فروش اموال مسروقه و شناسایی و دستگیری رابط مالخران مستقر در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ عبدالله اکبری فرمانده انتظامی جویبار گفت: در راستای مبارزه با سرقت و برخورد با خریداران اموال مسروقه، طرح پاکسازی و نظارت بر واحد‌های ضایعاتی با محوریت پلیس آگاهی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، کارآگاهان پلیس آگاهی با شناسایی و بازرسی از واحد‌های متخلف، ۶ واحد ضایعاتی را به‌دلیل خرید و فروش اموال مسروقه و با دستور قضایی مهروموم کردند.

فرمانده انتظامی جویبار گفت: در بازرسی‌های تخصصی از این واحدها، مقادیر قابل‌توجهی سیم‌های هوایی برق و دیگر اقلام سرقتی کشف شد.

سرهنگ اکبری افزود: در ادامه اقدامات اطلاعاتی پلیس، رابط اصلی این واحد‌های ضایعاتی که وظیفه انتقال اموال مسروقه به مالخران مستقر در تهران را بر عهده داشت نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی با تأکید بر برخورد بدون اغماض پلیس با مالخران گفت: خریداران اموال مسروقه با فراهم کردن زمینه فروش اموال سرقتی، در تداوم سرقت‌ها نقش دارند و پلیس با این افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی جویبار افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی از کسبه و متصدیان واحد‌های صنفی خواست از خرید اموال مشکوک و فاقد هویت خودداری کنند و در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.