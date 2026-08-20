دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نشست تقدیر از دست‌اندرکاران مراسم اربعین از تلاش‌های جهادگرانه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه تقدیر از دست‌اندرکاران مراسم اربعین امسال با اهدای لوح، از تلاش‌های جهادگرانه و بی‌وقفه و مدیریت دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در اربعین امسال تقدیر کرد.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به استاندار کرمانشاه عنوان کرده است: از تلاش‌های جهادگرانه، بی‌وقفه و رویکرد مسئولانه جنابعالی در ساماندهی هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین سال جاری صمیمانه تقدیر می‌نمایم.

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