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دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نشست تقدیر از دستاندرکاران مراسم اربعین از تلاشهای جهادگرانه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه تقدیر از دستاندرکاران مراسم اربعین امسال با اهدای لوح، از تلاشهای جهادگرانه و بیوقفه و مدیریت دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در اربعین امسال تقدیر کرد.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به استاندار کرمانشاه عنوان کرده است: از تلاشهای جهادگرانه، بیوقفه و رویکرد مسئولانه جنابعالی در ساماندهی هرچه باشکوهتر مراسم اربعین سال جاری صمیمانه تقدیر مینمایم.
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