به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت السلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم گفت : تالیف کتاب درباره سیره شهدا ارج نهادن به مقام والای شهدا و تهیه سندی برای ایثارگری های آنهاست .

سردار مطهری مدیرکل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان سمنان گفت: روستای خورزان اولین روستا در کشور است که برای تمام ۳۲ شهید کتاب مجزا تالیف و نوشته شده است حجت السلام رضا خراسانی نژاد نویسنده و مولف کتاب های شهدای خورزان که برای نگارش آنها ۱۵ سال زمان گذاشته گفت : این ۳۲ جلد کتاب شامل هزار و ۲۰۰ مصاحبه با خانواده‌ها و دوستان شهید ، خاطرات ، عکس‌ها ، زندگینامه‌ها و وصیتنامه‌های شهداست.