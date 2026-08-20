آقای عراقچی در پاسخ به تهدید ترامپ درباره جنگ اقتصادی نوشت: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه امروز با بیان اینکه تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است، تصریح کرد: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

پاسخ وزیر خارجه کشورمان به تهدید‌های ترامپ پاسخ وزیر خارجه کشورمان به تهدید‌های ترامپ پاسخ وزیر خارجه کشورمان به تهدید‌های ترامپ پاسخ وزیر خارجه کشورمان به تهدید‌های ترامپ پاسخ وزیر خارجه کشورمان به تهدید‌های ترامپ

آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در واکنش به تهدیدات عملیات اقتصادی علیه ایران که از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد، گفت؛ اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست ‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت وی افزود: تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است: یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا.